В разных городах оккупированного РФ Крыма прогремели мощные взрывы

В Крыму, который временно оккупировали россияне, вечером 22 ноября прогремели взрывы.

Информация об этом начала появляться в соцсетях.

Как сообщается, взрывы слышали в Севастополе, Балаклаве и Евпатории. Предварительно, работала ПВО. Местные отмечаются, что в Балаклаве было слышно три взрыва. В Севастополе взрывы слышались в разных частях города.

Российские пропагандистские СМИ пишут, что в Севастополе были сбиты два беспилотника.

Напомним, что в Крым сбежали около полутысячи коллаборантов из Запорожья и Херсонщины. Приспешники захватчиков расселены в двух пансионатах Севастополя.

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