В разрушенном оккупантами селе на Житомирщине жители до сих пор ждут хотя бы какой-то помощи в восстановлении

В селе Морозовка на Житомирщине под открытым небом до сих пор остаются несколько семей.

Жители Морозовки живут в приемах по родственникам и знакомым, потому что все их имущество уничтожено российскими ракетами. В селе – руины, а там, где дома меньше повреждены – уже стекают окна и кладут шифер, но не у всех односельчан, говорится в ТСН.

«В результате ракетного обстрела у нас пострадало 5 кроликов, заживо сгорела кобыла Пальма, заживо — две коровы», — рассказывают Николай, который за ночь остался бездомным, все хозяйство, вся сельхозтехника и дом сгорели от попадания.

Николай обрабатывал поля, имел пшеницу и комбайны, имел работу. Теперь у него на руках разве что бумага от чиновников о потерянном имуществе, помощи ни одной пока не получил. «Нам дали акт с пятью подписями, что уничтожен дом, акт осмотра и мы сидим с ним 5 месяцев, никакого движения не имеет», — говорит мужчина.

Также читайте Война в соцсетях: как работают ботофермы на миллион аккаунтов и какое влияние имеют

Село Морозовка очень сильно пострадало от ударов и российской авиации и артиллерии. Воронки и обугленные фундаменты на каждом шагу. Сейчас по селу немного перекрывают крыши и стекают окна, но не всем. «Комиссия, которая определяет, кому выполнять, какие работы, это на голову не налезает. Дача, где никто не живет, перекрыли сто процентов, а второй дом он пострадал, но там никто не живет, перекрыли сто процентов, там люди в Германии обстрела не видели, а тоже — сто процентов», — рассказывает Николай.

Наталья многодетная мать с семью детьми и живет в дырявом доме. Несколько шиферин ей заменили и на этом помощь от районных властей кончилась. "Крыша пообещали посмотрели визуально, написали 10 квадратов, это 10 шиферин, что они меня спасут, когда у меня вся крыша течет, она в мелких трещинах после бомбардировки, стоят миски как дождь идет, оно все течет", — жалуется женщина.

Оставшиеся без крыши над головой со страхом ожидают осень и зиму, потому что самостоятельно ни построить новый дом, ни перекрыть крышу в старом не смогут. А дожди и снег разрушит то, что не уничтожили русские снаряды.

Читайте также:

оккупанты пытаются штурмовать Авдеевку и Пески: жизнь местных превратилась в квест из выживания

Харьковчане приходят в себя после масштабного обстрела города: квартиры людей выгорели дотла

Готовили госпереворот и пытались создать сеть коллаборантов: на Прикарпатье поймали предателей