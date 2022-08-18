В разрушенном российской ракетой доме в Харькове находились до 40 человек — прокуратура

Представители прокуратуры Харьковской области будут документировать последствия еще одного преступления российских оккупантов, в результате которого погибли мирные жители.

На месте обстрела российской ракетой жилого дома в Харькове будут работать следователи и прокуроры, собирающие доказательства военного преступления России. Их впоследствии будут использовать в Международном уголовном суде.

Об этом сообщил на месте происшествия в ночь на 18 августа спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, в момент ракетного удара в общежитии находились от 20 до 40 человек.

Представитель прокуратуры сообщил, что после того, как спасатели завершат разбор завалов, на месте будут работать следователи и прокуроры, которые будут фиксировать вид использованного вооружения, с какой стороны эта ракета попала в здание и тому подобное. В дальнейшем эти доказательства будут использоваться в Международном уголовном суде, чтобы доказать вину России в убийстве мирных людей и вынудить Россию выплатить репарации.

"Возможно, они в очередной раз не попали туда, куда хотели, или терроризируют мирное население Харькова", — сказал он.

Дмитрий Чубенко заявил, что по факту обстрела будет открыто уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Ранее глава Харьковской ОВА сообщил подробности ракетного удара по общежитию в Харькове и опроверг российские фейки о "военных объектах".

"Разрушения – ужасные. 7 человек погибли. 16 – ранены, среди них – 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии", — написал он в Telegram-канале.

Напомним, в этом доме, в который попала российская ракета, жили люди с изъянами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

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