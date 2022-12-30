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В разведке анонсировали хорошие новости по освобождению украинских пленных

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В разведке анонсировали хорошие новости по освобождению украинских пленных

Фото: Андрей Ермак/Facebook

В настоящее время продолжается серьезное взаимодействие и плановая работа и по увольнению украинских военных.

В украинской разведке сообщили, что продолжают работу над освобождением украинских военных из российского плена и анонсировали положительные новости.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он рассказал, что 29 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Продолжается серьезное взаимодействие и плановая работа и по освобождению будущего, и по сопровождению и защите прав наших пленных", — сказал Юсов.

Также представитель разведки рассказал, что во встрече участвовал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Многие интересные новости мы уже в ближайшее время увидим и в этой сфере также", — добавил разведчик.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обмена пленными РФ делит своих людей на "сорты".

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ стала чаще проводить обмены военнопленными, чтобы унять волну недовольства в информационном пространстве.

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Дата публикации
Просмотры
84
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