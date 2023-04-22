В разведке Британии назвали причину отмены "Бессмертного полка" в России

В России 18 апреля государственные деятели объявили об отмене маршей памяти "Бессмертного полка" о "Великой отечественной войне" в этом году из соображений "безопасности". Таким образом, страна-агрессорка пытается сохранить последовательность в ключевом нарративе, который она использует для оправдания войны в Украине.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке говорится, что, вероятно, в России было принято соответствующее решение по соображениям безопасности.

"На самом деле, власть, скорее всего, была обеспокоена тем, что участники подчеркнут масштабы недавних потерь России", — говорится в сообщении.

Произошло это после того, как глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин публично поставил под вопрос, действительно ли в Украине есть "нацисты", идущий вразрез с оправданием войны Россией.

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Российские власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризующих мифов о 1940-х годах. Примечательно, что одно из пропагандистских российских изданий 12 апреля сообщило, что "уникальные" документы из архивов ФСБ, свидетельствующие о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катинского расстрела 1940 года.

"В действительности ответственность за это несет НКВД, предшественница ФСБ. Госдума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах в 2010 году", — отмечают в Минобороны Британии.

Ранее в британской разведке сообщили, что российские интернет-издания поднимают боевой дух своих войск перед контрнаступлением ВСУ посредством пропаганды.

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