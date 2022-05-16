В разведке Британии объяснили, почему Лукашенко боится прямого участия в войне в Украине

В разведке Британии объяснили, почему Лукашенко боится прямого участия в войне в Украине

Диктатор Беларуси Лукашенко пытается балансировать между своей поддержкой РФ и желанием избежать прямого военного участия белорусских войск в войне, которую начал Путин.

Белорусская территория использовалась Кремлем в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершила воздушные вылета и ракетные удары из Беларуси.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

После учений в начале этого месяца Беларусь объявила о развертывании сил спецопераций вдоль границы с Украиной, а также подразделений ПВО, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

Как отмечают британские разведчики, потенциальная угроза на северо-западной границе, предположительно, зафиксирует определенное количество украинских войск, чтобы они не смогли быть перенаправлены для поддержки операций против войск РФ на Донбассе.

Впрочем, несмотря на слухи, непосредственное участие в войне Беларусь, пока не принимала. Лукашенко, как говорится, питается избежать того, чтобы страны Запада не вводили последующие санкции против его режима.

"Лукашенко, вероятно, балансирует поддержку российского вторжения с желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинской мести и возможным недовольством белорусскими военными", — говорится в сообщении.