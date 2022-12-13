В разведке Британии объяснили, почему Путин впервые за 10 лет отменил традиционную пресс-конференцию

Диктатор РФ Владимир Путин впервые за последние годы отказался от ежегодной пресс-конференции по итогам года. Глава Кремля мог пойти на такой шаг из-за опасений, что придется отвечать на вопросы, касающиеся войны в Украине, которую он и начал.

Об этом информируют в разведке Великобритании.

Аналитики отмечают, что пресс-конференция Путина была важным событием в календаре публичных выступлений диктатора и часто использовалась как возможность продемонстрировать якобы честность главы Кремля.

Но впервые за 10 лет в Кремле объявили об отмене мероприятия. Также Путин отказался и от публичной прямой телефонной линии при своем участии.

"Хотя вопросы почти наверняка обычно проверяются заранее, отмена связана с растущими беспокойствами относительно распространенности антивоенных настроений в России", — говорится в сообщении.

По данным экспертов, кремлевские чиновники крайне болезненно относятся к возможности того, что любая мера, на которой присутствовал Путин, может превратиться в "несанкционированное обсуждение "специальной военной операции", как в РФ называют войну в Украине.

Напомним, 12 декабря спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что большой пресс-конференции диктатора РФ до Нового года "не планируется". Однако Песков добавил, что, вероятно, Путин найдет возможность поговорить с пропагандистами РФ.

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