В разведке Британии объяснили, почему РФ потеряла преимущество в воздухе над Украиной

Напавшая на Украину страна-агрессор РФ вряд ли сможет быстро восстановить боевой потенциал авиации из-за того, что потери самолетов в Украине значительно превышают их возможности по производству новых.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

В британской разведке напомнили, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября заявил, что Россия потеряла в Украине авиации в два раза больше, чем в советско-афганской войне. Это составляет 278 утраченных самолетов в Украине против 119 в Афганистане.

"Хотя мы не можем независимо проверить эти цифры, длительное отсутствие преимущества в воздухе России, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском непосредственной воздушной поддержки в плотных зонах ПВО", — сказано в сообщении.

В Минобороны Британии высказали мнение, что ситуация вряд ли изменится в течение нескольких месяцев.

"Потери самолетов России, скорее всего, значительно превышают их возможности по производству новых планеров. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше уменьшает способность России восстановить боевой потенциал авиации", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на 7 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 76 460 человек. За сутки еще 530 российских военных ликвидированы в Украине — наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, что российские террористы в понедельник, 31 октября, выпустили по Украине 55 крылатых ракет, из которых силы Украины сбили 45.

Между тем, в СМИ распространились информация, что якобы РФ может получить от Ирана кроме беспилотников, еще и ракеты. Впрочем, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что пока нет подтверждения того, что Россия получила иранские баллистические ракеты.

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