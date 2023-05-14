В разведке Британии оценили состояние армии РФ: "не могут эффективно координировать"

Армия РФ не может эффективно координировать свои войска в Украине.

Об этом Минобороны Британии сообщает Twitter.

По данным разведки, в начале полномасштабного вторжения российская группировка состояла из более чем 200 тысяч военных, организованных в 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

На сегодняшний день ситуация изменилась.

"Сейчас российские силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования, при этом многие их подразделения сильно недоукомплектованы. Обычно он производит лишь очень простые пехотные операции", — отмечает разведка.

В разведке Британии сомневаются, что Россия сможет создать боеспособный резерв и эффективно координировать широкомасштабные военные действия на длинной линии фронта в Украине.

Ранее в британской разведке рассказали, каким оружием Россия будет пытаться сорвать контрнаступление ВСУ.

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