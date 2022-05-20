В разведке Британии рассказали, сколько бойцов вышли из "Азовстали" и куда из Мариуполя РФ перебросит свои силы

В разведке Британии рассказали, сколько бойцов вышли из "Азовстали" и куда из Мариуполя РФ перебросит свои силы

Территория завода "Азовсталь" в Мариуполе, который мужественно защищают украинские воины, покинули более 1700 военнослужащих Украины.

В случае если России удастся окончательно захватить украинский Мариуполь, силы оттуда будут переброшены для усиления операций на Донбассе.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным британских разведчиков, более 1700 украинских военнослужащих покинули "Азовсталь". Сколько там еще остается, неизвестно.

"Украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и модернизированы, прежде чем можно будет эффективно передислоцировать, и это может быть длительным процессом", — говорится в сообщении.

Однако российские командиры вынуждены демонстративно достигать оперативных целей. Это означает, что РФ, вероятно, быстро перераспределит свои силы без должной подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил.

Напомним, в Сети появилось видео парамедика "Тайры", которую захватили в плен в Мариуполе.

Как сообщалось, командование "Азова" до сих пор на заблокированном заводе: "Калина" выступил с видеообращением.

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