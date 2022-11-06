В разведке Британии разоблачили истинные причины увольнений командующих армией РФ

Бывшего и.о командующего Центральным округом Лапина критиковали за низкую результативность в войне против Украины.

В России совершают перестановки среди командующих армией РФ, чтобы изолировать и отвести вину за провал в войне против Украины от российского высшего руководства внутри страны-агрессора.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании 6 ноября.

Там напомнили, что 3 ноября временно исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа России был назначен генерал-майор Александр Линьков.

Он сменил генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был уволен с должности в конце октября 2022 года.

"Если подтвердится, это станет результатом серии увольнений старшего российского военного командования с начала вторжения в феврале 2022 года. Командующие Восточным, Южным и Западным военными округами были заменены в начале этого года", — информируют в Минобороны Британии.

Указывается, что и чеченский лидер Рамзан Кадыров, и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин критиковали Лапина за низкую результативность на поле боя в Украине.

"Эти увольнения являются образцом обвинения высших российских военных командиров за неудачи в достижении российских целей на поле боя. Отчасти это, вероятно, попытка изолировать и отвести вину от российского высшего руководства внутри страны", — резюмируется в отчете.

Напомним, в ISW заявили, что среди участвующих в войне России против Украины наемников частной военной компании "Вагнера" подавляющее большинство составляют заключенные российских тюрем. На них продолжает полагаться руководитель ЧВК "Вагнер", российский олигарх Евгений Пригожин, чтобы доукомплектовать свои силы для привлечения их в войне против Украины и расширить, таким образом, свое влияние в регионах России.

Как сообщалось, в сутки украинские силы уничтожили еще 490 российских военных. Всего на утро 6 ноября Вооруженные силы Украины ликвидировали 75 930 оккупантов армии РФ.

Читайте также: