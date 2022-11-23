В разведке Британии сообщили, что после энергетики будут атаковать оккупанты дронами в Украине

Россия, скорее, исчерпала запасы иранских беспилотников, которыми атаковала гражданскую и критически важную инфраструктуру Украины, но, скорее всего, будет искать варианты, как их пополнить.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании утром 23 ноября.

С сентября Россия, по всей видимости, запустила по Украине сотни беспилотников иранского производства. Это была смежность дронов и более традиционных многократных вооруженных систем (ракет).

Но если раньше оккупанты уничтожали украинские электросети, то недавно командиры РФ задумали, чтобы иранские дроны "отдавали приоритет медицинским учреждениям как возможным объектам и наносили им удары".

"Россия преимущественно использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети. Однако недавно российские командиры, вероятно, также хотели, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям как возможным объектам и наносили им удары управляемыми боеприпасами", — отмечают в Минобороны. .

В разведке Британии считают, что Россия начала атаки дронами, чтобы компенсировать серьезную нехватку крылатых ракет. Но, указывается, этот подход имел ограниченный успех, ведь большинство запущенных БПЛА были обезврежены.

"Приблизительно с 17 ноября публично не сообщалось об ударах БПЛА. Россия, вероятно, почти исчерпала свои текущие запасы, но, вероятно, будет искать пополнение. Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА из-за границы быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны", — говорят в Минобороны Британии.

Так, российские оккупанты ночью 23 ноября обстреляли поликлинику и дом в Купянске. В результате вражеской атаки погибли двое прохожих. Это женщина 55 лет и мужчина 68 лет. Еще один человек – госпитализирован, одному – оказали помощь на месте.

А в Запорожской области российская оккупационная армия в ночь на 23 ноября ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы Вольнянская. В результате удара РФ погиб мальчик, родившийся два дня назад.

Напомним, в ISW заявили, что российские военные существенно истощили свой арсенал высокоточных ракет, и у них наблюдаются проблемы с пополнением этого арсенала. Но аналитики прогнозируют, что в ближайшее время россияне смогут масштабно атаковать критически важную инфраструктуру Украины.

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