В разведке Британии сообщили, на какое направление в Украине россияне бросили свои единственные "Терминаторы"

В разведке Британии сообщили, на какое направление в Украине россияне бросили свои единственные "Терминаторы"

Единственная оперативная рота в России с БМПТ "Терминатор", вероятнее всего, переброшена на Северодонецкое направление.

Для наступления на Донбассе Россия, вероятно, развернула на Северодонецком направлении единственную действующую оперативную роту боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.

Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группировка сил (ЦУЗ), которая является единственным формированием, использующим эту машину. ЦУЗ ранее понес большие потери, не сумев прорваться в восточный Киев на первом этапе вторжения.

По данным разведки Британии, РФ разработала "Терминатор" после того, как нашла необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, которые она использовала во время афганской и чеченской войн.

"Район Северодонецка остается одним из непосредственных тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов" они вряд ли повлияют на кампанию", — говорят в британской разведке.

Напомним, Россия теряет беспилотники, но в британской разведке считают, что это окажет негативное влияние на ее оперативную эффективность в войне.

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