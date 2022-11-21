В разведке Британии сообщили, на каком участке фронта оккупанты становятся более уязвимыми

Район Сватово Луганской области превратился в наиболее уязвимый участок для российских войск.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании утром 21 ноября.

Указывается, что в течение недели вокруг Сватово продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки.

Кроме того, отмечается, что российские оккупационные войска там, как и на других участках фронта, продолжают отдавать предпочтение строительству оборонных позиций и почти наверняка частично укомплектованы плохо обученными мобилизованными.

"Благодаря тому, что юго-западная линия фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск", — говорится в сообщении.

В то же время, в Минобороны Британии считают, что российские командиры, скорее всего, пытаются справиться с военными реалиями удержания надежной обороны, а также пытаются обеспечить ресурсами наступательные операции южнее Донецка.

Но, отмечается, как оборонительные, так и наступательные возможности России продолжают ограничиваться острой нехваткой боеприпасов и квалифицированных армейцев.

"Как значительный населенный пункт в Луганской области, российские лидеры скорее всего будут рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет", — добавляют разведчики.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 20 ноября сообщил, что в Луганской области украинские силы "понемногу и с боями" двигаются вперед. Наиболее жесткие бои на передовой продолжаются в Донецкой области.

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