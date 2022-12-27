В разведке Британии сообщили направления на фронте, где в течение 48 часов сосредоточены боевые действия

Российским оккупантам не удается захватить территории на Бахмутском направлении и вблизи Сватового.

Об этом заявляет Министерство обороны Великобритании.

Там констатировали, что за последние 48 часов боевые действия остаются сосредоточенными вокруг Бахмутского направления Донецкой области и вблизи Сватового в Луганске.

"Россия продолжает частые небольшие нападения на эти территории, хотя мало территории перешло из рук в руки", – заявляют британские разведчики.

Кроме того, указывается, что части 1-й гвардейской танковой армии России, которую ранее разгромили в Харьковской области, вероятно, были среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь. Предполагается, что это формирование проводило обучение перед развертыванием и вряд ли будет иметь подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность.

Напомним, бывший начальник полиции Киева, ныне воюющий в Национальной гвардии Андрей Крищенко пояснил, что Бахмут стратегически важно для России, ведь там пересечение дорог, высоты за городом, которые для них важны. По его словам, россияне пытаются зайти в Бахмут с разных сторон. Первый срок, который им давали на захват Бахмута, до 9 мая, теперь – до 1 января.

Президент Владимир Зеленский 26 декабря отметил, что Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации. По словам президента, ситуация там "трудная и болезненная".

В то же время в Институте изучения войны говорят, что российские войска замедлили наступление в районе Бахмута.

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