В разведке Британии выяснили, как РФ может использовать военные учения Беларуси против Украины

Белорусские войска в рамках сезонных норм проводят обучение. На этом фоне Россия попытается раздуть угрозу для Украины.
Белорусские сухопутные войска перебрасываются из гарнизона в поле для учений. Это соответствует сезонным нормам, поскольку кульминация цикла зимней подготовки в Беларуси приходится на май месяц.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Россия, вероятно, постарается раздуть угрозу, которую несут Украине эти учения, чтобы закрепить украинские силы на Севере, не давая им участвовать в битве за Донбасс.
"Белорусские сухопутные войска были отмечены от гарнизона до поля для учений. Это соответствует сезонным нормам, поскольку Беларусь в мае входит в кульминацию своего цикла зимних тренировок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что не ожидается никаких отклонений от обычной деятельности, которые могут угрожать для союзников и партнеров.
Напомним, что в Беларуси заметили движение военной техники в сторону границ с Украиной и Литвой.
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