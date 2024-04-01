В разведке назвали количество оккупантов, воюющих в Украине

В настоящее время сухопутный компонент Вооруженных сил России в Украине насчитывает около 474 тысяч солдат армии Российской Федерации.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в программе Security talks на Апостроф TV.

"До начала этого года цифра колебалась 450-460 тысяч. Есть наращивание за счет того, что формируются резервные полки, за счет того, что вводятся дополнительные подразделения, потому что ширина фронта очень велика", — отмечает представитель ГУР.

По его словам, за счет увеличения численности личного состава, значительных потерь противника достигаются определенные тактические успехи на поле боя.

"Если говорить о восполнении потерь, о численности личного состава сухопутной группировки, она постоянно растет или держится на определенном уровне", — добавил Скибицкий.

Как сообщалось, Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 1 апреля 2024 года. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных. В общей сложности уничтожено 442 880 солдат.

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