В разведке назвали одно из условий для украинского контрнаступления

Сейчас украинским войскам труднее бить по складам боеприпасов и логистическим центрам РФ, потому что враг формирует склады в 80-120 км от линии фронта.

ВСУ необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление своим оккупантам на фронт в Украине.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью CNN.

Скибицкий объяснил, что сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности. По его словам, дальнобойная артиллерия также нужна для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как РФ перепросит подкрепление.

"Если вы спрашиваете, что критически для Российской Федерации, то центры тяготения – это именно хабы, и по ним нужно бить, чтобы нарушить всевозможные системы снабжения", – сказал Скибицкий.

В тоже время, вражеские войска уже начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области.

"Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, нужно уничтожить много объектов не только на передовой, но и на расстоянии в 100-150 километров, в тылу противника. Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, дающее тяжелое вооружение, которое дало возможность быстро вести контрнаступление против противника", — добавил Скибицкий.

Напомним, генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун рассказал, что на Запорожском направлении в оккупантов нет успеха и они активно пытаются противодействовать возможному наступлению ВСУ. Аналогичная ситуация у врага и в Донецком, Луганском направлениях. Там враг формирует сильные позиции и подтягивает туда из других линий фронта не только части подразделений, но и бронетехнику, которую смогли накопить и собрать.

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, сейчас нужно сформировать такой танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.