В разведке объяснили, зачем Россия массово депортирует украинцев с оккупированных территорий и держит их в рабских условиях

В разведке объяснили, зачем Россия массово депортирует украинцев с оккупированных территорий и держит их в рабских условиях

РФ вывозит украинцев с временно оккупированных ими территорий для замещения коренного населения на русское, чтобы изменить социально-демографическую картину в регионе, чтобы переселить людей и держать их в рабских условиях как рабочую силу.

Россияне, учитывая исторические события, постоянно поступали подобным образом, незаконно депортируя граждан.

Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии НВ.

"Советский Союз поступал так на всех территориях, и Россия продолжает эту позорную практику. Зачем это делается? Первое – замещение коренного населения на российское, для того чтобы изменить социально-демографическую картину в этом регионе. Во-вторых – это переселение. Вы если посмотрите, куда им предлагают ехать, — это исключительно депрессивные регионы, в которых основной контингент — малообразованные непрофессиональные люди.По сравнению с ними население Мариуполя — гении и Нобелевские лауреаты. рабских условиях, — рабочая сила. Здесь сугубо прагматический подход", — пояснил он.

Напомним, в Мариуполе оккупанты придумывают новые издевательства в фильтрационных лагерях.

Кроме того, российские оккупанты вывезли из Мариуполя более 30 тысяч жителей.

Как сообщалось, РПЦ помогает Кремлю расселять в России депортированных украинцев.

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