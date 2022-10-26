В разведке оценили опасность со стороны Беларуси: потенциально – существует

Соседняя Беларусь не имеет ударной группировки, которая была готова к наступлению. Впрочем, Александр Лукашенко проводит обучение личного состава. Делает это самопровозглашенный президент, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.

Об этом в комментарииРБК-Украина рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

По его словам, сейчас у украинско-белорусской границы расположены шесть батальонов вооруженных сил Беларуси и один отряд сил специальных операций вооруженных сил.

"Конечно, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории РБ осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", — добавляет Черняк.

Черняк подчеркнул, что с апреля Лукашенко регулярно пытаются избежать открытого вторжения в Украину, хотя "президент" стал участником этой войны, когда РФ начала использовать территорию Беларуси как плацдарм.

Кстати, в украинском МВД информируют, что на территории Беларуси на сегодняшний день нет достаточного количества военных и техники для вероятного вторжения в Украину.

Союз Путина и Лукашенко

Территория Беларуси стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин заявили о совместном развертывании войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что Киев следит за ситуацией возле админграницы и готов реагировать на любые угрозы с севера.

Тем временем в ОП говорят, что Беларусь уже давно перешла "красные линии". Советник главы Михаил Подоляк говорит, что после победы над Россией с белорусскими властями будет отдельный разговор.

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