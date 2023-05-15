В разведке отреагировали на информацию в СМИ о "предложении" Пригожина сдать Украине позиции россиян

В Главном управлении разведки Минобороны отреагировало на информацию СМИ о том, что якобы основатель "Вагнера" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине сдать позиции армии России для атак в обмен на отвод украинских подразделений из Бахмута в Донецкую область.

В эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов уклончиво ответил на информацию медиа.

По его словам, следует задаться риторическим вопросом о том, кому могут быть выгодны подобные публикации в средствах массовой информации.

"Украина и ее спецслужбы будут обсуждать то, что будет отвечать национальным интересам. Мы будем деоккупировать территории. Разведка в этих вопросах использует разные инструменты. А по некоторым вбросам я не думаю, что мы должны это комментировать", — сказал Юсов.

WP о якобы предложении Пригожина

Американская газета Washington Post написала о том, что Пригожин предлагал украинским силам раскрыть информацию о позициях войск РФ для атак. Минобороны Украины должно было отвести подразделения ВСУ из Бахмута. Якобы предложение российский олигарх сделал с помощью тайных контактов в ГУР в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами погибали во время штурмов города Донецкой области.

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки. Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно делал предложение по Бахмуту, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними", — отмечает вице-премьер. .

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