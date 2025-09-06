В разведке оценили, как долго продлится наступление РФ на фронте

Армия РФ. / © Associated Press

Армия РФ будет удерживать высокие темпы наступления на фронте вплоть до реальных переговоров о завершении войны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

Он подчеркнул, что к переговорам россияне стремятся продемонстрировать, что они контролируют как можно больше территории. В частности, именно с этой целью они используют тактику фейковых увлечений населенных пунктов.

"Эта история о "знаменоносцах", которых отправляют лишь с одной целью забежать вглубь населенного пункта и даже не захватить его, а просто поставить флаг, сфотографировать. Вринципе, на этом их миссия заканчивается", - отметил представитель ГУР.

Юсов прокомментировал видео российского генштаба, где Одесская и Николаевская области обозначены как территория РФ. По его словам, это показательный жест и дезинформационная кампания.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил, что россияне уводят свои силы из Сумской области. Активность оккупантов существенно уменьшилась в направлениях Хотинской и Юнаковской общин. По информации пограничных, в частности, эти силы перебрасывают на юг.

Между тем, военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что враг активизировал бои на Днепропетровщине. Это не случайно . Оккупанты хотят создать так называемые санитарные зоны вдоль границы и постепенное продвижение в глубь украинской территории.