ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
795
Время на прочтение
1 мин

В разведке оценили, как долго продлится наступление РФ на фронте

оккупанты стремятся, в частности, и с помощью лжи показать, мол, захватывают все новые и новые территории.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия РФ.

Армия РФ. / © Associated Press

Армия РФ будет удерживать высокие темпы наступления на фронте вплоть до реальных переговоров о завершении войны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

Он подчеркнул, что к переговорам россияне стремятся продемонстрировать, что они контролируют как можно больше территории. В частности, именно с этой целью они используют тактику фейковых увлечений населенных пунктов.

"Эта история о "знаменоносцах", которых отправляют лишь с одной целью забежать вглубь населенного пункта и даже не захватить его, а просто поставить флаг, сфотографировать. Вринципе, на этом их миссия заканчивается", - отметил представитель ГУР.

Юсов прокомментировал видео российского генштаба, где Одесская и Николаевская области обозначены как территория РФ. По его словам, это показательный жест и дезинформационная кампания.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил, что россияне уводят свои силы из Сумской области. Активность оккупантов существенно уменьшилась в направлениях Хотинской и Юнаковской общин. По информации пограничных, в частности, эти силы перебрасывают на юг.

Между тем, военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что враг активизировал бои на Днепропетровщине. Это не случайно . Оккупанты хотят создать так называемые санитарные зоны вдоль границы и постепенное продвижение в глубь украинской территории.

Дата публикации
Количество просмотров
795
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie