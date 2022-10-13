В разведке ответили, будет ли продолжаться ракетный террор РФ: это фирменный стиль нового командующего армией России

Представитель военной разведки считает, что массированные обстрелы России могут продолжаться, но уже не с такой интенсивностью, как это было 10 октября.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире Freedom.

Он подчеркнул, что постоянно наносить мощные массированные удары по Украине ВС РФ не в силах.

"Ракетный террор может продолжаться, но такой интенсивности РФ не может позволить себе так часто и регулярно это повторять... Если мы говорим по 100 ракетам в день, это не может быть ни раз в неделю, ни раз в месяц", — отметил Юсов. .

Также, как он пояснил, страна-агрессор прибегла к террору мирного населения из-за поражений на поле боя. Главная цель – запугать и посеять панику среди украинцев.

"На фронте не выходит, на поле боя не выходит, с армией ничего сделать не могут. Значит, переходят к террористическим методам. А именно — акты устрашения, давления и, собственно, сами теракты. Удары по энергосистеме, удары в то время, когда люди идут на работу — это террористические акты", — заявил Юсов.

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Ракетные удары РФ 10-11 октября

Российские войска утром 10-11 октября обстреляли ракетами и боевыми беспилотниками украинские города. Главными целями были объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, ракетный террор носит многовекторный характер. Основными задачами атаки кафиров было энегретическое давление на страны Европы, блокирование экспорта украинской электроэнергии, срыв отопительного сезона непосредственно в Украине и сеяние паники и недоверия среди украинцев к действиям центрального правительства.

Через два дня Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористкой. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей РФ государством-террористом.

"Такая операция не готовится через два дня" – Алексей Арестович о массовых обстрелах Украины

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