В разведке озвучили детали подготовки россиян к подрыву Каховской ГЭС

Российские захватчики дважды миновали Каховскую ГЭС перед тем, как ее взорвать 6 июня. В частности, подрыв станции свидетельствует о панике среди окупантов.

Об этом информирует Главное управление разведки.

Отмечается, что проведены основные работы по заминированию Каховской ГЭС состоялось сразу после захвата станции.

"В апреле прошлого года осуществлено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены грузовики с взрывчаткой", — рассказали в ГУР.

В разведке добавили, что террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских сил безопасности и обороны.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко предупредил, что критическое поднятие уровня воды в реке Днепр в области ожидается около 11:00.

Во вторник, 6 июня, в 12:00 из Херсона отправится первый эвакуационный поезд жителями области, которые оказались в зоне риска из-за подрыва Каховской ГЭС.

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