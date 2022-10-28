В разведке показали, как ВСУ освобождали поселок Невское в Луганской области: оккупанты пытались сбежать, но не получилось

Во время освобождения поселка Невское в Луганской области ВСУ уничтожили несколько десятков врагов и захватили трофеи.

Украинские разведчики показали, как удалось освободить поселок Невское в Луганской области. Во время этого в украинском плену оказались 3 оккупанта, еще 34 врага были уничтожены.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны.

"Группа "Кедр" Главного управления разведки Министерства обороны Украины 23 октября с участием 5-й роты 66-й бригады Вооруженных сил Украины освободила поселок Невское Луганской области", — говорится в сообщении.

Во время молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили оккупантов, имевших преимущество в силе. Были уничтожены 34 вражеских стрелка и 3 пулеметных расчета. Уцелевшие россияне покинули бронетехнику и сбежали из поселка.

Разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", военный КАМАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ продвигаются каждый день на несколько километров.

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