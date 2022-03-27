В разведке предупредили, что Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий

Сопротивление украинцев, контратаки ВСУ и постепенное увольнение существенно усложняет реализацию планов россиян.

Президент России Владимир Путин, который развязал войну в Украине, после фиаско уже меняет главные оперативные направления и может рассматривать "корейский" сценарий для нашего государства.

Об этом заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть, попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", — сказал Буданов.

По его мнению, для российского режима до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – украинский несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривни. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление". и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное увольнение — существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий — как выжить", — подытожил Буданов.

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