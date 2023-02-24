В разведке предупредили о тяжелом периоде войны в Украине весной-летом: "Мы готовимся"

Скибицкий заявил, что весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата Украины.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что период войны весна-лето будет очень сложным для Украины, но военные готовятся и готовы к любым сценариям.

Об этом Скибицкий рассказал на мероприятии по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в резиденции президента ФРГ в Берлине, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что ситуация остается очень сложной, потому что Россия не отказалась от своих первоначальных планов.

"Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся. Мы готовы к любому развитию ситуации, усиливаем наши способности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами", – подчеркнул представитель украинской разведки.

По его словам, несмотря на отдельные небольшие успехи врага, в частности в районе Бахмута, главная цель РФ – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не была достигнута.

Напомним, по данным британской разведки, в течение последних недель оккупанты начали новый этап войны – война на истощение. Россия по-прежнему хочет полностью контролировать Украину.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 24 февраля проинформировал о работе над подготовкой контрнаступления украинских войск. Министр сказал, что государство вступает в новый период войны, задача которого – победа.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что есть все шансы для завершения войны летом 2023 года. Речь идет о возвращении всех территорий и выходе на границы 1991 года.

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