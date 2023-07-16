В разведке проанализировали вероятность теракта на ЗАЭС и россиян

Оккупанты все еще находятся на территории объекта.
Риск, что оккупанты отважатся совершить теракт на территории ЗАЭС, продолжается.
Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
"К сожалению, эти важные объекты — "Крымский титан" и "Запорожская станция" — находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа. Говорить о том, что теракт – решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты", — сказал он.
Ранее глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на территории Запорожской атомной электростанции находятся около 500 российских военных и работников "Росатома".
Между тем, Министерство здравоохранения готовится ко всем возможным сценариям развития событий на захваченной россиянами Запорожской АЭС.
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