В разведке проанализировали вероятность теракта на ЗАЭС и россиян

Риск, что оккупанты отважатся совершить теракт на территории ЗАЭС, продолжается.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"К сожалению, эти важные объекты — "Крымский титан" и "Запорожская станция" — находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа. Говорить о том, что теракт – решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты", — сказал он.

Ранее глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на территории Запорожской атомной электростанции находятся около 500 российских военных и работников "Росатома".

Между тем, Министерство здравоохранения готовится ко всем возможным сценариям развития событий на захваченной россиянами Запорожской АЭС.