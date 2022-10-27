В разведке рассказали, есть ли у Беларуси сейчас ударная группировка для наступления на Украину

У Беларуси пока нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для повторного наступления на Украину, но РБ проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк, информиует пресс-служба ГУР.

Черняк отметил, что диктатор Лукашенко, хоть является участником войны РФ против Украины, поскольку предоставил свою территорию оккупантам, но регулярно пытается избежать открытого вторжения в Украину.

"Конечно, потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории рб осуществляются запуски ударных БПЛА, которые россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", – прокомментировал Черняк.

Кроме того, РФ железной дорогой перебрасывает в Беларусь недавно мобилизованных граждан, не имеющих должного вооружения или техники. В то же время, отремонтированные в Беларуси танки, бронетранспортеры отправляют, наоборот, в Россию.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 27 октября заявил, что российская армия снова может начать наступление на Киев с территории Беларуси. Это может быть как направление с территории Чернобыльской зоны, так и из Черниговской области. В то же время в Генштабе пока не видят угрозы, что противник непосредственно будет атаковать.

В свою очередь член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин предупредил, что угроза наступления на Украину из Беларуси действительно возросла. По его словам, в Беларуси появилось намерение создать ударную группировку для наступления.

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