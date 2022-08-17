В разведке рассказали, как РФ набирает на войну в Украину наемников из Центральной Азии

Количество россиян, которые соглашаются ехать на войну в Украину, все меньше.

Об этом сообщается на странице главного управления разведки Минобороны Украины.

Теперь кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в армию иностранцев, чтобы хотя бы частично сохранить возможность формировать новые резервы.

В московском регионе по формированию новых армейских подразделений сотрудники военных комиссариатов и отделов полиции получили указание "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Кроме финансового стимула, тем, кто согласится подписать контракт и уехать в Украину, предлагается получение российского гражданства. Одновременно в Чечне идет формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине.

В разведке сообщили, что значительную часть "добровольцев" в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности. Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками, их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине.

Известно, что практика похищения мужчин для пополнения воюющих в Украине добровольческих военных подразделений порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Мужчины выражают возмущение тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на "чужой" войне двух христианских народов – россиян и украинцев. Такая политика Кадырова воспринимается как измена мусульман.

Напомним, оккупанты проводят в Мариуполе скрытую мобилизацию.

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