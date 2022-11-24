В разведке рассказали, когда Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине

В украинской разведке предполагают, что Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине Однако для следующей такой атаки оккупантам понадобится неделя для подготовки.

Представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов предполагает, что для подготовки к следующему массированному удару по Украине врагу понадобится около недели.

Об этом представитель разведки рассказал 24 ноября в эфире телемарафона.

"Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность (массированных ракетных ударов по Украине — ред.) — это примерно "неделя +". Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", – рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина в свою очередь уже готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности, системам ПВО, "но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это бесспорно".

"Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия у России в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных, мы и видим, что за точностью они особо и гонятся. Во многих случаях разлет в километр — это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы — это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ", — сказал Юсов.

По его словам, большинство оставшихся у россиян ракет — это ракеты из систем С-300. Это свидетельствует об угрозе, прежде всего, для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон.

"К сожалению, это те города, куда С-300 долетают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", — заметил Юсов.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский сообщил, что в результате российских ракетных обстрелов Украины 23 ноября погибли по меньшей мере 10 человек.

ТСН.ua собрал все, что известно об очередной атаке России.

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