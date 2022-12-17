В разведке рассказали о договоренностях РФ с Ираном об "шахедах" и баллистических ракетах

По данным ГУР, Россия еще не получила баллистические ракеты от Ирана.

Россия получила партию дронов-камикадзе "Шахед" иранского производства. Эта партия меньше, чем ту, которую получал ранее агрессор от Ирана.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов отметил, что оккупанты во время массированной атаки 16 декабря не применяли "шахеды".

"Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "шахедов" явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "Шахеды" не использовались. Использовались все другие средства"., все ракетное вооружение", — сказал он.

Кроме того, разведка узнала о предварительных договоренностях РФ с Ираном об баллистических ракетах и о том, какие усилия Москва прилагает, чтобы получить эти ракеты. В то же время, по данным ГУР, сейчас Россия их еще не получила.

Напомним, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что РФ не атаковала дронами во время обстрела 16 декабря. По его данным, днем ранее, 15 декабря, войска РФ применили их, чтобы выявить расположение украинской ПВО и скорректировать удар уже непосредственно в день массированного ракетного удара, 16 декабря.

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