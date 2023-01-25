В разведке рассказали о количестве российских военных и вооружении в Беларуси

В частности, на белорусских аэродромах есть три бомбардировщика.

В настоящее время на территории соседней Беларуси находятся 5,8 тыс. российских военных. Вторая механизированная дивизия переместилась в Россию, а также вошла уже на территорию Украины – на Луганщину.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск для подготовки. Это совсем не такой контингент, как был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск", — подчеркнул Скибицкий. .

Также он добавил, что в настоящее время в Беларуси есть один дивизион "Искандеров", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МиГ-31.

Напомним, утром 25 января на территории соседней Беларуси оккупанты подняли в воздух разведывательный самолет. Это был ДРЛО А-50У ВКС РФ.

Кроме того, взлетали российские истребители, базировавшиеся на аэродромах в Мачулищах и Барановичах. В Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась около двух часов.

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