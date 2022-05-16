В разведке рассказали, сколько российских танкистов сдалось в плен в Украине

По состоянию на 15 марта в плен попали 96 российских танкистов.
Также разведка установила, что на 15 марта 2022 года общие потери 1 российской танковой армии составили 409 человек.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
Военная разведка проанализировала полученные документы и установила перечень российских подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, погибших во время ведения боевых действий, пропавших без вести, попавших в плен или получивших ранения.
В частности, по состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1 российской танковой армии составляли 409 человек. Защитники ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Также за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов сдались в плен.
"За это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты снова атакуют Николаевскую область.
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