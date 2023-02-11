В разведке рассказали, сможет ли Россия начать новое наступление 24 февраля

В русской армии недостаточно ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление до 24 февраля.

Об этом говорится в заявлении и представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка.

Черняк убежден, что Россия в ближайшее время постарается активизировать свои войска на Востоке. Таким образом, армия оккупантов стремится найти слабые места в Вооруженных силах Украины.

"По нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-то тактического успеха на востоке Украины", — добавил представитель ГУР МО.

Черняк также добавил, что сейчас у России есть проблема с нехваткой высокоточного оружия. Несмотря на это, страна-агрессор не прекращает ракетный террор против мирного населения Украины.

"Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается", — подытожил он.

На ступ России

Кафиры продолжают наступление на Донбассе сразу на 5 направлениях. Тем не менее, в разведке Эстонии заявили, что россиянам не удастся изменить ситуацию на фронте.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что в России недостаточно ударных группировок для начала новой широкомасштабной операции стратегического или оперативно-стратегического уровня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" в годовщину полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что агрессор "запомнит этот день".

Читайте также: