В разведке сообщили, сколько военных Россия бросила на войну против Украины и сколько еще мобилизует

По данным украинской разведки, Россия к войне против Украины привлекла уже около 160 тыс. военных без учета воюющей Росгвардии.

Сегодня Россия испытывает значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в прямом эфире совместного информационного марафона "Едині новини" на украинских телеканалах.

"Если говорить всего о воюющих против нашего государства сухопутном и воздушном компонентах (РФ), это около 160 тысяч военнослужащих. Я не учитываю Росгвардию, которая тоже участвует в боевых действиях, обеспечивает оккупационный режим на временно оккупированных территориях", – сказал представитель разведки.

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Он также проинформировал, что РФ увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военных. Для этого применяются разные подходы.

"И так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", – рассказал Скибицкий.

В то же время он выразил убеждение, что России не поможет эта мобилизация. Прежде всего – из-за снижения морального состояния воюющих бойцов; еще одна причина – все меньше желающих подписать контракт на добровольное вступление в ряды ВС РФ

"Кроме того, пошла паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить в вооруженные силы, а тем более идти на войну", – добавил представитель ГУР.

Напомним, расположенные в Казахстане российские войска отказываются возвращаться назад, чтобы не воевать в Украине.

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