В разведке США оценили угрозу вторжения белорусской армии в Украину

Из Беларуси россияне, в частности, могут наносить удары по Украине.

У США нет разведданных, которые бы свидетельствовали о готовности войск Беларуси присоединились к участию в войне с россиянами против Украины. В то же время, режим Лукашенко продолжает предоставлять территорию РБ как плацдарм для оккупантов.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время пресс-брифинга 7 марта, сообщает Укринформ.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане привлечения собственных сил в войне в Украине", — высказался официальный представитель Белого дома.

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В то же время Кирби отметил, что белорусский режим уже оказывал прямую поддержку Путину в его агрессии в отношении Украины.

"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", — добавил представитель Белого дома.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко предупредил, что в Беларуси наблюдается перебрасывание подразделений вооруженных сил РФ, проходивших в РБ обучения, поэтому количество оккупационных войск на этом направлении может несколько измениться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Владимир Путин продолжает попытки втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины. Впрочем, Лукашенко понимает последствия этого шага.

Глава МВД Игорь Клименко убеждает, что сейчас угрозы повторного наступления РФ на север Украины не наблюдается. По его словам, силы обороны делают все возможное для того, чтобы в случае любого экстремального случая как можно быстрее принять меры и остановить агрессора.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что сейчас Лукашенко ничего не может сделать Украине, поскольку вдоль нашей границы с Беларусью возведены оборонительные сооружения.

Посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба отмечает, что в прогнозах относительно угрозы наступления из Беларуси следует быть осторожными и доверять украинской разведке, по данным которой сейчас достаточных сил для повторной атаки с севера на Украину нет.

Ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк объяснял, что Беларусь для России является площадкой, в частности, для восстановления техники и обучения солдат. Так, с территории РБ боевые части, созданные оккупантами РФ, опрокидываются на восток Украины.

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