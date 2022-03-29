В разведке США подтвердили вывод некоторых войск РФ из Киевщины, но предупредили о бомбардировке Украины

В разведке США подтвердили вывод некоторых войск РФ из Киевщины, но предупредили о бомбардировке Украины

В США считают, что российские войска отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на юге и востоке.

В разведке США подтвердили, что РФ частично выводит свои войска с территории Киевской области, однако опасность сохраняется из-за вероятности бомбардировки Киева.

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Об этом в комментарии CNN сообщили двое чиновников из разведки США.

Россия начинает отводить некоторые силы, в частности, российские батальонные тактические группы (БТГ), которые покидают прилегающие территории вокруг украинской столицы.

" Соединенные Штаты считают, что Россия прикроет их уход воздушными и артиллерийскими бомбардировками столицы. Американские чиновники предостерегают, что Россия всегда может вернуться назад, если разрешат условия боя", — говорится в сообщении.

В США считают, что российские войска отступают в некоторых районах на севере, чтобы сосредоточиться на юге и востоке.

Чиновник из американской разведки добавил, что сейчас важно сохранение единой силы европейских союзников по экономическому давлению и военной поддержке Украины. Также Вашингтон считает, что некоторые союзники могут давить на Украину, чтобы она согласилась на мирное соглашение о прекращении боевых действий.

Напомним , российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время РФ, продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".