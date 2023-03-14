В разведке Великобритании рассказали, почему русская армия не способна наступать

В России обострилась нехватка боеприпасов.
В последние несколько недель Россия сильно испытывает нехватку артиллерийских боеприпасов. Нехватка обострилась настолько, что на многих участках фронта действуют очень карательные нормы.
Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.
"Это, вероятно, являлось ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия", — говорится в сообщении.
По данным разведчиков, в России уже начали выдавать старые запасы боеприпасов, ранее считавшихся непригодными для использования. Указом президента-диктатора РФ от 3 марта установлены меры для Минпромторга по полномочиям руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственные задачи.
"Россия все чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, потому что она признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом все больше истощаемой специальной военной операции", — подчеркивают в Минобороны Британии.
Напомним, военный эксперт Сергей Грабский отметил, что РФ задействовала в Украине почти все оружие, кроме ядерного. По его словам, единственный ресурс, который еще у Москвы очень мощный, — это человеческий ресурс. Также Грабский отметил, что Россия имеет ограниченное количество плавсредств.
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