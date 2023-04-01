В разведке заявили о полном провале "великого российского наступления"

Российский диктатор Путин поставил задачу захватить до конца марта всю Донецкую и Луганскую области.

Российская армия не смогла выполнить задачу диктатора Владимира Путина во время так называемого "большого наступления". Путин хотел, чтобы его войска вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, сообщает Министерство обороны.

Он отметил, что сейчас проходит "апогей" кампании, которая называлась "новое российское большое наступление".

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"Однако стоит напоминать и Украине и всему миру, что мы живем в условиях полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Это попытка врага деморализовать украинское общество, а также деморализовать наших партнеров и союзников, мол, здесь такая армада, для чего им больше предоставлять помощь", — сказал Юсов.

Он отметил, что российский диктатор Путин поставил задачу захватить до конца марта всю Донецкую и Луганскую области.

"Очередные сроки и задачи, которые Путин ставил перед оккупационным корпусом в Украине, в частности перед Валерием Герасимовым после его назначения ответственным за войну в Украине, провалены", — сказал представитель ГУР МО Украины.

Кроме того, Юсов заявил, что во время "большого наступления" количество уничтоженной техники и ликвидированных окупантов значительно возросло.

"Это означает, что до сих пор ни одна из озвученных стратегических целей этой позорной войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута", — подчеркнул Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что план России погрузить Украину в блекаут не удался, поэтому они возвращаются к тактике, которая была в первые дни полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года. Их целями во время массированных атак могут стать военные объекты и пути снабжения западного оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может провести успешное контрнаступление весной, воспользовавшись истощением российской армии и снабжением западного оружия.

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