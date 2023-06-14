"В разы меньше": в Минобороны сравнили потери ВСУ и российских захватчиков

Российские захватчики активизировались в информационном пространстве в течение последней недели по поводу потерь ВСУ во время наступления, чтобы деморализовать общество и посеять панику.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что украинские войска во время проведения наступательных действий несут в разы меньшие потери по сравнению с захватчиками, несмотря на фейки россиян об обратном.

"Я хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что Украина на протяжении всей войны несет меньшие потери, чем враг.

Если говорить о соотношении погибших по двум оперативно-стратегическим группировкам наступающих сейчас войск, то за прошедшую неделю цифры такие:

по «Хортице» (это там, где Бахмутское направление) – у врага погибших в 8,73 раза больше;

по «Таврии» (там, где Запорожское и Бердянское направления) – погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас.

Напомним, ранее сообщалось, что под Кременной захватчики выставили колонны своей техники и личного состава и готовились наступать на позиции ВСУ, однако пока они ждали "благословения" от командира, прилетел HIMARS.

Кроме того, мы ранее информировали, что за прошедшие сутки потери армии РФ на Таврическом направлении убитыми и ранеными составляют почти четыре роты.

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