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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

В "Резерв+" можно будет заплатить штраф за нарушение военного учета с 50% скидкой

Воспользоваться скидкой можно в течение 20 дней с момента получения постановления.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
"Резерв+"

"Резерв+". / © ТСН.ua

Уже этим летом пользователи приложения " Резерв+" смогут погасить штрафы за нарушение правил военного учета со скидкой 50%. А военнослужащих, имеющих такие штрафы, полностью освободят от уплаты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Это стало возможным благодаря подписанному Президентом Украины Владимиром Зеленским Закону №4316-IX от 13 марта 2025 года, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по добровольному погашению штрафов.

Как это будет работать:

  • пользователь в "Резерв+" подает заявление о признании нарушения;

  • в приложении поступает постановление об административном правонарушении;

  • уплата штрафа производится онлайн, после чего система автоматически подтверждает исполнение постановления.

Воспользоваться скидкой можно в течение 20 дней с момента получения постановления. После этого периода уплатить штраф можно будет только в полном размере.

"Наша обязанность как государства - сделать процесс максимально удобным. Закон, подписанный Президентом, позволяет быстро и просто закрыть вопросы штрафов в приложении "Резерв+"", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

Напомним, в Украине упростили процесс оплаты штрафов для военнообязанных, которые не обновили свои данные вовремя.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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