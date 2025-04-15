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- Война
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В "Резерв+" можно будет заплатить штраф за нарушение военного учета с 50% скидкой
Воспользоваться скидкой можно в течение 20 дней с момента получения постановления.
Уже этим летом пользователи приложения " Резерв+" смогут погасить штрафы за нарушение правил военного учета со скидкой 50%. А военнослужащих, имеющих такие штрафы, полностью освободят от уплаты.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Это стало возможным благодаря подписанному Президентом Украины Владимиром Зеленским Закону №4316-IX от 13 марта 2025 года, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по добровольному погашению штрафов.
Как это будет работать:
пользователь в "Резерв+" подает заявление о признании нарушения;
в приложении поступает постановление об административном правонарушении;
уплата штрафа производится онлайн, после чего система автоматически подтверждает исполнение постановления.
Воспользоваться скидкой можно в течение 20 дней с момента получения постановления. После этого периода уплатить штраф можно будет только в полном размере.
"Наша обязанность как государства - сделать процесс максимально удобным. Закон, подписанный Президентом, позволяет быстро и просто закрыть вопросы штрафов в приложении "Резерв+"", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.
Напомним, в Украине упростили процесс оплаты штрафов для военнообязанных, которые не обновили свои данные вовремя.