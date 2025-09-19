ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

В "Резерве+" появится новая отсрочка: кто и как сможет оформить

Минобороны запускает бета-тест отсрочок в «Резерв+».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
"Резерви+"

"Резерви+" / © armyinform.com.ua

В мобильном приложении «Резерв+» появится новая функция — возможность оформить отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Эта услуга будет работать полностью онлайн и в автоматическом режиме. Чтобы присоединиться к тестированию и первым получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке. Система самостоятельно проверит основания отсрочки через государственные реестры, после чего информация об отсрочке появится в электронном военном документе. Это позволит избежать сбора справок и визитов в ТЦК.

В настоящее время воспользоваться функцией онлайн-отсрочки в Резерве могут такие категории граждан:

  • люди с инвалидностью;

  • студенты и аспиранты;

  • родители троих и более детей;

  • мужа или жены лиц с инвалидностью;

  • люди с временной непригодностью к службе;

  • работники заведений высшего и профессионально-технического образования;

  • семьи погибших или пропавших без вести защитников.

Желающие первыми протестировать новую возможность могут заполнить специальную форму, чтобы присоединиться к тестированию.

Напомним, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+» появилась отметка «Требует прохождение БЗИН». Новая отметка ВОС-999 в «Резерв+» — это военно-учетная специальность, предоставляемая военнообязанным, не проходившим военную службу или учебное собрание.

В Украине в приложении «Резерв+» появилась новая возможность — уплатить штраф за нарушение правил военного учета. Речь идет о ситуации, когда гражданин не стал на учет по новому адресу после смены места жительства.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie