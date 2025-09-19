- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
В "Резерве+" появится новая отсрочка: кто и как сможет оформить
Минобороны запускает бета-тест отсрочок в «Резерв+».
В мобильном приложении «Резерв+» появится новая функция — возможность оформить отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Эта услуга будет работать полностью онлайн и в автоматическом режиме. Чтобы присоединиться к тестированию и первым получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке. Система самостоятельно проверит основания отсрочки через государственные реестры, после чего информация об отсрочке появится в электронном военном документе. Это позволит избежать сбора справок и визитов в ТЦК.
В настоящее время воспользоваться функцией онлайн-отсрочки в Резерве могут такие категории граждан:
люди с инвалидностью;
студенты и аспиранты;
родители троих и более детей;
мужа или жены лиц с инвалидностью;
люди с временной непригодностью к службе;
работники заведений высшего и профессионально-технического образования;
семьи погибших или пропавших без вести защитников.
Желающие первыми протестировать новую возможность могут заполнить специальную форму, чтобы присоединиться к тестированию.
Напомним, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+» появилась отметка «Требует прохождение БЗИН». Новая отметка ВОС-999 в «Резерв+» — это военно-учетная специальность, предоставляемая военнообязанным, не проходившим военную службу или учебное собрание.
В Украине в приложении «Резерв+» появилась новая возможность — уплатить штраф за нарушение правил военного учета. Речь идет о ситуации, когда гражданин не стал на учет по новому адресу после смены места жительства.