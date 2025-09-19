В "Резерве+" появится новая отсрочка: кто и как сможет оформить

"Резерви+" / © armyinform.com.ua

В мобильном приложении «Резерв+» появится новая функция — возможность оформить отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Эта услуга будет работать полностью онлайн и в автоматическом режиме. Чтобы присоединиться к тестированию и первым получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке. Система самостоятельно проверит основания отсрочки через государственные реестры, после чего информация об отсрочке появится в электронном военном документе. Это позволит избежать сбора справок и визитов в ТЦК.

В настоящее время воспользоваться функцией онлайн-отсрочки в Резерве могут такие категории граждан:

люди с инвалидностью;

студенты и аспиранты;

родители троих и более детей;

мужа или жены лиц с инвалидностью;

люди с временной непригодностью к службе;

работники заведений высшего и профессионально-технического образования;

семьи погибших или пропавших без вести защитников.

Желающие первыми протестировать новую возможность могут заполнить специальную форму, чтобы присоединиться к тестированию.

Напомним, в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов «Резерв+» появилась отметка «Требует прохождение БЗИН». Новая отметка ВОС-999 в «Резерв+» — это военно-учетная специальность, предоставляемая военнообязанным, не проходившим военную службу или учебное собрание.

В Украине в приложении «Резерв+» появилась новая возможность — уплатить штраф за нарушение правил военного учета. Речь идет о ситуации, когда гражданин не стал на учет по новому адресу после смены места жительства.