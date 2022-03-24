В результате артиллерийских обстрелов Ахтырки повреждено более 15 домов, один человек погиб

В результате артиллерийских обстрелов Ахтырки повреждено более 15 домов, один человек погиб

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В результате ракетных обстрелов российскими войсками в ночь на четверг в Ахтырке Сумской области разрушены и повреждены по меньшей мере 15 многоэтажных и частных домов, один человек погиб.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в четверг, 24 марта.

"По данным следствия, 24 марта 2022 около 00:28 вооруженные силы Российской Федерации, применяя средства ведения войны, которые запрещены международным правом, осуществили авиационную бомбардировку жилого микрорайона в г. Ахтырка на Сумщине", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора информируют, что в результате авиаобстрела разрушены и повреждены по меньшей мере 15 жилых многоэтажных и частных домов, объектов гражданской инфраструктуры, линии электросетей. "По предварительным данным, погиб один гражданский мужчина", — говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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