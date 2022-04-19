В результате артобстрелов оккупантов возле Авдеевки погиб один человек — ОВА

Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались безуспешно пойти в наступление.
По состоянию на утро 19 апреля российские окккпанты продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях Донецкой области.
Возле Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление – обе попытки остановили Вооруженные силы Украины. В результате артобстрелов россиян погиб один человек.
Также повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В результате обстрелов оккупантов, в Очеретинской громаде несколько сел остались без электричества, возобновить электроснабжение сейчас нет возможности.
Постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой громадах. В Торецке идет эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения.
Напомним, оккупанты расстреляли жителей Кременной, пытавшихся эвакуироваться на собственном транспорте.
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