В результате артобстрелов оккупантов возле Авдеевки погиб один человек — ОВА

В результате артобстрелов оккупантов возле Авдеевки погиб один человек — ОВА

Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались безуспешно пойти в наступление.

По состоянию на утро 19 апреля российские окккпанты продолжают постоянные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях Донецкой области.

Возле Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление – обе попытки остановили Вооруженные силы Украины. В результате артобстрелов россиян погиб один человек.

Также повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В результате обстрелов оккупантов, в Очеретинской громаде несколько сел остались без электричества, возобновить электроснабжение сейчас нет возможности.

Постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой громадах. В Торецке идет эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения.

Напомним, оккупанты расстреляли жителей Кременной, пытавшихся эвакуироваться на собственном транспорте.

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