В результате атаки на Одессу часть города осталась без света
После вражеской атаки несколько районов Одессы остались без электроснабжения. Открытые Пункты несокрушимости.
Из - за очередной вражеской атаки в нескольких районах Одессы отсутствует электроснабжение.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По словам Лисака, пункты несокрушимости работают в круглосуточном режиме и доступны для посещения всем нуждающимся в тепле, связи или зарядке гаджетов.
Из-за отключения электроэнергии также наблюдаются перебои в движении электротранспорта на отдельных маршрутах города.
Аварийные и коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением стабильного электроснабжения.
Ранее мы писали, что грядущая зима в Украине может пройти по тому же сценарию, который страна переживает последние полтора месяца. Да, возможен повторяющийся цикл: массированная атака, после которой последует несколько дней сложных отключений света, а затем постепенное восстановление.