Война
219
В результате атаки на Одессу часть города осталась без света

После вражеской атаки несколько районов Одессы остались без электроснабжения. Открытые Пункты несокрушимости.

Кирилл Шостак
Из - за очередной вражеской атаки в нескольких районах Одессы отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам Лисака, пункты несокрушимости работают в круглосуточном режиме и доступны для посещения всем нуждающимся в тепле, связи или зарядке гаджетов.

Из-за отключения электроэнергии также наблюдаются перебои в движении электротранспорта на отдельных маршрутах города.

Аварийные и коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением стабильного электроснабжения.

Ранее мы писали, что грядущая зима в Украине может пройти по тому же сценарию, который страна переживает последние полтора месяца. Да, возможен повторяющийся цикл: массированная атака, после которой последует несколько дней сложных отключений света, а затем постепенное восстановление.

