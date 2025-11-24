В результате атаки на Одессу часть города осталась без света

Отключение света / © iStock

Из - за очередной вражеской атаки в нескольких районах Одессы отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По словам Лисака, пункты несокрушимости работают в круглосуточном режиме и доступны для посещения всем нуждающимся в тепле, связи или зарядке гаджетов.

Из-за отключения электроэнергии также наблюдаются перебои в движении электротранспорта на отдельных маршрутах города.

Аварийные и коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением стабильного электроснабжения.

Ранее мы писали, что грядущая зима в Украине может пройти по тому же сценарию, который страна переживает последние полтора месяца. Да, возможен повторяющийся цикл: массированная атака, после которой последует несколько дней сложных отключений света, а затем постепенное восстановление.