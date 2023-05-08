В результате атаки по Одесчине разрушена база отдыха, повреждены дачи: начато расследование (фото)

По факту вражеских обстрелов начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры документируют последствия российских ракетных ударов по Одесчине в ночь на 8 мая, в результате которых есть разрушения, погибший и пострадавшие.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Одесской областной и Белгород-Днестровской окружной прокуратур начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в заявлении.

По данным следствия, оккупанты нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов.

Так, в результате попадания вражеской ракеты по территории склада предприятия в Одесском районе погиб мужчина и еще два человека получили ранения. Трехэтажное здание склада испытало существенные разрушения в результате атаки и пожара.

Ударами ракет по курортным поселкам в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха, повреждено по меньшей мере пять соседних баз и более 20 частных дачных домов.

Ракетная атака по Одесской области 8 мая

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области в ночь на 8 мая. Так, враг устроил восемь пусков ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3. Ракеты попали по складу продовольственного предприятия и по рекреационной зоне на побережье Черного моря.

Ранения получили трое работников склада предприятия. Спасатели также извлекли из-под завалов тело погибшего охранника склада.

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