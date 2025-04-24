- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1271
- Время на прочтение
- 1 мин
В результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева: десятки пострадавших
Экстренные службы работают на местах попадания врага.
Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район Киева.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.
Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушение.
Медики госпитализировали уже 12 пострадавших.
Экстренные службы работают на местах.
Позже Кличко добавил, что уже 21 пострадавшего госпитализировали медики.
Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики, — трое детей и беременная женщина.
Обновлено по состоянию на 03:29
В настоящее время 41 пострадавший в столице Десять из них оказали помощь на месте. Всех других госпитализировали. В том числе – 5 детей.
Напомним, что ранее сообщалось о том, где упали обломки после российской атаки .