В результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева: десятки пострадавших

Атака на Киевщину

Реклама

Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район Киева.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушение.

Медики госпитализировали уже 12 пострадавших.

Экстренные службы работают на местах.

Позже Кличко добавил, что уже 21 пострадавшего госпитализировали медики.

Реклама

Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики, — трое детей и беременная женщина.

Обновлено по состоянию на 03:29

В настоящее время 41 пострадавший в столице Десять из них оказали помощь на месте. Всех других госпитализировали. В том числе – 5 детей.

Напомним, что ранее сообщалось о том, где упали обломки после российской атаки .