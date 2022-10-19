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В результате атаки врага разрушен объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе

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В результате атаки врага разрушен объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе

Фото: pixabay.com

Без электроэнергии остались многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

В ночь на 19 октября во время объявленной воздушной тревоги враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Криворожского РВА Александр Вилкул.

"Без электроэнергии много населенных пунктов района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", – написал он.

По словам Вилкула, над ликвидацией последствий вражеских обстрелов уже работают энергетики.

"Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды", — пообещал глава РВА.

Воду будут выдавать по следующим адресам:

  • Горняков,24;
  • Седнева,27;
  • Каткова,13;2;;
  • Победы,35;53;13;
  • Станковая,9;
  • Салютная - Каткова;
  • Станковая,2а.

Обеспечивать население водой начнут с 6 часов утра.

"Постараемся задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", — заметил Александр Вилкул.

Напомним, ранее местные власти сообщили о ракетах и иранских дронах-камикадзе в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.

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