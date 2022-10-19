В результате атаки врага разрушен объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе

Без электроэнергии остались многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.
В ночь на 19 октября во время объявленной воздушной тревоги враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровщины.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Криворожского РВА Александр Вилкул.
"Без электроэнергии много населенных пунктов района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", – написал он.
По словам Вилкула, над ликвидацией последствий вражеских обстрелов уже работают энергетики.
"Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды", — пообещал глава РВА.
Воду будут выдавать по следующим адресам:
- Горняков,24;
- Седнева,27;
- Каткова,13;2;;
- Победы,35;53;13;
- Станковая,9;
- Салютная - Каткова;
- Станковая,2а.
Обеспечивать население водой начнут с 6 часов утра.
"Постараемся задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", — заметил Александр Вилкул.
Напомним, ранее местные власти сообщили о ракетах и иранских дронах-камикадзе в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.
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