В результате авиаудара россиян по больнице и детсаду в Сумской области пострадали 8 человек: видео

Глава Сумской ОВА сообщил о последствиях утреннего обстрела вражеской авиацией гражданской инфраструктуры в Великой Писаревке.
В результате прицельного обстрела из российских самолетов по больнице в Великой Писаревке Сумской области, который произошел утром 9 сентября, от взрыва пострадали также лицей, два частных дома и детсад.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри", — написал он.
В расположенном рядом детском саду выбито более 30 окон. Пострадали также пищеблок и котельная. Комнаты внутри здания усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена также мебель внутри детского учреждения. К счастью, детей в нем не было.
В результате обстрела ранения получили восемь человек, у них травмы разной степени тяжести. Им оказывают помощь медики.
Напомним, российская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу в Великой Писаревке.
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